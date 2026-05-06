تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف لغز واقعة العثور على جثة مسن ملقى بأحد الشوارع منطقة العامرية غربي الإسكندرية.

العثور على جثة في العامرية

والبداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد العثور على جثة رجل مسن في شارع بقرية حلب بدائرة القسم.

تحرك فوري من قوات الشرطة

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "ر.ج.م.ال" 63 عام، مصاب بجرح قطعي بمحيط الرقبة، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تباشر التحقيق

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.