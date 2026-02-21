الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره بمنطقة الحضرة القبلية نطاق قسم باب شرق في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وطلبت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الحادث، واستجواب أسرة المجني عليه وشهود العيان، مع استعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.

البلاغ والإجراءات الأمنية

تعود الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شخص بنطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي.

وانتقل ضباط المباحث رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج المعاينة

كشفت المعاينة الأولية أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة تتعلق بالجيرة، حيث انتظر المتهم جاره عقب خروجه من المسجد عقب أداء صلاة العصر وهاجمه بواسطة سلاح أبيض "سكين".

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه حاول الفرار، إلا أن المتهم لحق به وسدد له عدة طعنات أدت لوفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحُرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث.