حبس المتهم بقتل أبنائه الـ 4 في ملاحات الإسكندرية 15 يومًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية حبس المتهم بقتل أبنائه الأربعة وإلقاء جثامينهم في ملاحات منطقة كرموز 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار عقب إدلاء الأب باعترافات تفصيلية أقر فيها بارتكاب الواقعة ومواجهته بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الأمنية من نتائج وأدلة دامغة حول تحركاته.

كاميرات المراقبة

كشفت التحريات عن الخيط الأول الذي قاد للقبض على المتهم؛ إذ رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق الساحلي ظهور الأب الخمسيني بصحبة أطفاله الأربعة أثناء توجههم إلى منطقة الملاحات، ثم اختفائه عن الأنظار في نقطة التنفيذ التي تخلو من الكاميرات، لتسجل المقاطع المصورة لاحقًا عودة المتهم وحيدًا من المسار ذاته عقب تخلصه من أبنائه، مما أكد تورطه المباشر في الجريمة.

تفاصيل صادمة

بينت المعلومات أن المتهم يعمل "بائعًا للفول" وأن الضحايا الأربعة وهم ثلاث فتيات وولد كانوا يرافقون والدهم في عمله اليومي لمساعدته في بيع الفول للمواطنين، إلا أنه بدلًا من توفير الحماية لهم دبر للتخلص منهم خنقًا وإلقائهم في مياه الملاحات بمنطقة كرموز.

وكشفت التحريات أن الأب قرر إنهاء حياة أسرته بالكامل بما في ذلك زوجته التي تخلص منها مسبقاً في محافظة المنيا.

اكتشاف الجثامين

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا بالعثور على 4 جثث لمجهولين داخل الملاحات بدائرة قسم شرطة كرموز.

انتقلت القوات الأمنية وفرضت كردونًا حول الموقع لاستخراج الجثامين، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة وقررت تجديد حبس المتهم احتياطيًا مع استكمال فحص ملابسات القضية والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على التاريخ الجنائي الكامل للمتهم.

