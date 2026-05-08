قال الإعلامي عمرو أديب، إنه عندما يرى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد يفهم أكثر معنى العلاقة الشخصية في السياسة.

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن العلاقات الشخصية الممتازة والقوية تؤدي إلى سياسات مستقرة ومستدامة بين الدول.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعرف كل أفراد القيادة الإماراتية اسمًا اسمًا وشخصًا شخصًا وتفصيلة تفصيلة، وهو صديق لكل أفراد القيادة.

ولفت إلى أن "العدوان الإيراني ما زال ينتقي الإمارات والانتقام دائمًا من الإمارات، وهذا ظهر في عدد الصواريخ التي تم توجيهها لها".

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي تأتي بعد يومين أو ثلاثة من اعتداء جديد على الإمارات، حاملة رسالة بأن مصر معكم وبكم وأول المساعدين.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن مفرزة القوات الجوية المصرية موجودة على أرض الإمارات لتقديم المساعدة، وما قدمه محمد بن زايد لمصر ليس أموال شركات بل على مسؤوليته الشخصية.