تجري نيابة كرموز بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على 6 جثامين لأسرة واحدة، تضم الأم وخمسة أشقاء، داخل مسكنهم بمنطقة كرموز غرب المحافظة، مع اتهام الشقيق الأكبر بارتكاب الجريمة. في المقابل، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وفحص ادعاءات المتهم.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام شاب بإنهاء حياة أفراد أسرته داخل محل سكنهم، ومحاولته إلقاء نفسه من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات بدائرة القسم.

ونجح الأهالي في السيطرة عليه ومنعه من القفز، وتبين بالفحص أنه عاطل يقيم بالطابق السادس بذات العقار، ويعاني من جروح قطعية، فتم تسليمه إلى قوات الشرطة.

اعترافات صادمة وادعاء "اتفاق على الانتحار"

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه اتفق مع والدته على إنهاء حياتهما وحياة أشقائه الخمسة، زاعمًا أن الدافع وراء ذلك هو رفض والدهم، الذي يعمل بإحدى الدول العربية، الإنفاق عليهم، ما أدى إلى تدهور حالتهم المادية.

كما ادعى أن والدته أنهت حياتها بنفسها عقب مقتل أشقائه، بينما فشل هو في الانتحار عدة مرات قبل أن يحاول القفز من أعلى العقار.

المعاينة الميدانية للجثامين

وبتفتيش شقة الأسرة، عثرت القوات على جثث الأشقاء الخمسة مصابين بجروح قطعية، إلى جانب جثة الأم.

وتعمل جهات التحقيق حاليًا على مطابقة اعترافات المتهم مع تقرير الطب الشرعي، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وتحديد ما إذا كانت الأم قد شاركت في الواقعة أم أنها من بين الضحايا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم تحت حراسة مشددة، مع طلب تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث وظروفه.

