الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارًا اليوم الاثنين، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بالكيلو 54 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان، برفقة قوات الحماية المدنية والمرور وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتحقق من الحادث.

تفاصيل الحادث

تبين من الفحص تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص صغير الحجم، واشتعال النيران في السيارة الأولى، ما أسفر عن: مصرع قائد السيارة الملاكي على الفور، وإصابة شخصين كانا داخل الميكروباص، وتم نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى العامرية العام.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية

حرر قسم شرطة العامرية ثان محضرًا بالحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب التصادم والوقوف على الملابسات كاملة.