إعلان

الفضالي: النصوص الحاملة لتفسيرات متعددة تزيد النزاعات الأسرية لا تحلها

كتب : حسن مرسي

10:16 م 08/05/2026

المستشارة هايدي الفضالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة أسرة سابق، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثير إشكاليات قانونية ودستورية وصور تمييز غير مبرر بين الزوجين.

وأوضحت الفضالي خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هدف أي تشريع أسري هو تحقيق التوازن الكامل في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن بعض النصوص الحالية قد تحمل تفسيرات متعددة أو غير منضبطة، مما يفتح الباب أمام إشكاليات عملية عند التطبيق أمام محاكم الأسرة.

ولفتت إلى أن "أي قانون جديد لازم يكون متوافقًا مع الدستور ويحقق العدالة بين الزوجين دون تمييز، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كهدف أساسي للتشريع".

وأكدت أن التعامل مع ملف الأحوال الشخصية يتطلب أعلى درجات الدقة التشريعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار المجتمعي، وضرورة مراجعة المواد محل الجدل.

وشددت رئيس محكمة أسرة سابق على أن بعض النصوص قد تؤدي إلى زيادة النزاعات بدلًا من حلها، مطالبة بإعادة صياغة المواد بدقة قبل الإقرار النهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هايدي الفضالي الأحوال الشخصية إشكاليات دستورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أخبار مصر

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية
أخبار المحافظات

وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
علاقات

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟