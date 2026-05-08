قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، ووافق الجهاز عليها بعد دراسة مستفيضة.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر"، أن آخر زيادة كانت منذ عام ونصف في ديسمبر 2024، وليس كما يظن البعض.

وأشار إلى أن التكلفة التشغيلية زادت على الشركات من أسعار المحروقات وكل عناصر الإنتاج بنسب مختلفة.

ولفت إلى أن "قصة الإعلانات لا تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الشركات، والإعلانات بند موجود في كل الشركات العالمية، والشركات قللت موضوع الإعلانات أخيرًا".

وأكد أن الجهاز أجرى دراسة مستفيضة بهدف زيادة الاستثمارات وتحسين الشبكة مع عدم إرهاق المواطنين، كما تم استحداث باقات إنترنت أرضي بـ150 جنيهًا.

وشدد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يدرس الطلبات بدقة لتحقيق التوازن بين تطوير الخدمات ومراعاة الأعباء على المواطنين.