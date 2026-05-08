تحولت لحظات دراسة عادية داخل أحد الفصول بمدرسة مدرسة كفر المندرة للتعليم الأساسي التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية إلى مشهد صادم، بعدما أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي على التعدي على معلم لغة إنجليزية باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استلزمت أكثر من 15 غرزة في الوجه والشفاه وأسفل الرقبة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء داخل المدرسة، حيث انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة أجا إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصاب والتحقق من ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين إصابة المعلم “ياسر محمد عبد اللطيف”، معلم لغة إنجليزية، بعدة جروح متفرقة في الوجه، إثر تعدي طالب يُدعى “محسن ت.ع.ال.” عليه داخل الفصل الدراسي باستخدام مطواة.

رواية المعلم

أفاد المعلم في محضر الشرطة رقم 8782 لسنة 2026 أنه لاحظ قيام الطالب بإثارة الشغب داخل الفصل بشكل متكرر، وحاول ضبط سلوكه أكثر من مرة دون جدوى، قبل أن يلجأ لإبلاغ إدارة المدرسة.

وأضاف أنه أثناء اصطحاب الطالب إلى مكتب مدير المدرسة، فوجئ به يستل سلاحًا أبيض من بين ملابسه ويعتدي عليه بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصاباته البالغة، مشيرًا إلى أن الطالب معروف بسوء السلوك وتكرار المشكلات داخل المدرسة.

كما أوضح أن خلافًا وقع بينهما قبل الواقعة بيوم واحد، ما جعله يتوقع وجود نية انتقامية من الطالب.

تحرك عاجل من مديرية التعليم

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بيانًا رسميًا، أكدت فيه تشكيل لجنة عاجلة للتوجه إلى المدرسة وفحص ملابسات الواقعة، والتحقيق وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024.

كما تم إخطار ولي أمر الطالب بانعقاد لجنة الحماية المدرسية، باعتبار الواقعة مخالفة من الدرجة الرابعة وتمثل خطرًا على أمن وسلامة العملية التعليمية.

وأكد محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب، والتي شملت فصله لمدة عام، وحرمانه من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقله من المدرسة، مع التشديد على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس أمن المعلمين أو الطلاب.