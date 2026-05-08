إخماد حريق في حظيرة مواشي بمركز الفشن ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

08:11 م 08/05/2026

اندلع حريق داخل حظيرة ماشية بقرية بني منين التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات بشرية.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية بقرية بني منين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

الدفع بسيارات الإطفاء

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 2 سيارة إطفاء، وتمكنت من التعامل السريع مع ألسنة اللهب، ومنع امتدادها إلى المنازل أو الأراضي المجاورة.

خسائر محدودة

أسفر الحريق عن نفوق رأسي ماشية داخل الحظيرة، فيما لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية بين الأهالي.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

