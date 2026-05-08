وصول أول دفعة من حجاج القليوبية إلى الأراضي المقدسة (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:04 م 08/05/2026 تعديل في 08:05 م
تابعت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وصول حجاج المستوى الثاني من بعثة الجمعيات الأهلية التابعة لـ المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إلى الأراضي المقدسة بسلام، ليكونوا أول أفواج حجاج المحافظة خلال موسم الحج الحالي.
ويضم الفوج الأول 135 حاجًا وحاجة من إجمالي 452 حاجًا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية، والموزعين على المستويات الثلاثة الخاصة بالحج هذا العام.

لقاءات توعوية للحجاج والمشرفين

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أنه تم تنظيم لقاءين توعويين رئيسيين برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى جانب أعضاء مكتب الحج بالمديرية.
وأوضحت أن هذه اللقاءات تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وتهدف إلى رفع كفاءة الحجاج وتأهيلهم قبل السفر، مع تنظيم 10 لقاءات إضافية لكل مشرف مع مجموعته من الحجاج.

شرح المناسك والإجراءات الصحية

وأضافت أميمة رفعت أن اللقاءات شهدت حضورًا مكثفًا من مشرفي بعثة القليوبية، وتضمنت شرحًا تفصيليًا لمناسك الحج، إلى جانب الإرشادات التنظيمية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها، بما يضمن أداء الشعائر بسهولة ويسر والحفاظ على سلامة الحجاج.

أعداد الحجاج والمشرفين

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الفائزين بحج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 452 حاجًا وحاجة، بالإضافة إلى 10 مشرفين، بواقع مشرف لكل 45 حاجًا، موزعين على ثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى الأول 45 حاجًا، والثاني 135 حاجًا، والثالث 272 حاجًا وحاجة.

