لقى طفل مصرعه، بينما أُصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضهما للدهس بواسطة سيارة دهابة مسرعة على الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية فارس.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام سيارة دهابة بدهس طفلين عند مدخل قرية فارس، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

نقل المصاب إلى المستشفى

جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع جثمان الطفل المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

التحقيقات جارية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.