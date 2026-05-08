بعد اختفائه 4 أيام.. العثور على جثمان محامٍ داخل منزله بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:49 م 08/05/2026

العثور على جثة محام

شهدت منطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية واقعة مؤسفة، اليوم الجمعة، بعدما عثرت أسرة المحامي محمد أحمد القاضي على جثمانه داخل منزله، عقب تغيبه لأكثر من أربعة أيام وانقطاع الاتصال به.

بلاغ إلى شرطة النجدة

ورد بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان المحامي داخل شقته السكنية، بعد توجه أسرته إلى محل إقامته للاطمئنان عليه نتيجة اختفائه وعدم رده على الاتصالات منذ عدة أيام.

اكتشاف الجثمان داخل الشقة

وبحسب رواية الأسرة، فقد فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، ما دفعهم لفتح الباب، ليعثروا على الجثمان ملقى على السرير وفي حالة وفاة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من إعداد التقرير الطبي وبيان أسباب الوفاة.
كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من أسباب الوفاة.

العثور على جثة محامي الإسماعيلية وفاة محامٍ أخبار الإسماعيلية

