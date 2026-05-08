كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص مجرد من ملابسه العلوية وهو يلوّح بسلاح أبيض وعصا خشبية ويتعدى بالسب على آخر بمحافظة الشرقية.

ضبط عاطل تعدى على صاحب محل بالشرقية

وبالفحص، تبين تحديد المجني عليه، وهو مالك محل مقيم بالشرقية، وبسؤاله قرر أن المتهم كان يثير مضايقات للمارة وارتكب أفعالًا خادشة للحياء أمام المطعم الخاص به بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، وحينما عاتبه تعدى عليه بالسب وهدده بالسلاح الأبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بمركز أبو حماد، وبحوزته السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمان في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.