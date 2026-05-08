اندلع حريق هائل في إحدى المناطق التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حيث تصاعدت ألسنة النيران في سماء منطقة مصيعد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

إخطار غرفة العمليات

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا يفيد بنشوب حريق ضخم بمنطقة مصيعد التابعة لدائرة قسم أول الطور، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للتعامل السريع مع الحادث.

تحرك أمني وتنفيذي عاجل

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء، ومحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

متابعة أسباب الحريق

وتواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على الحريق بالكامل، مع بدء فحص أسباب اندلاعه وملابساته بعد إخماده.