أمواج مرتفعة ورياح قوية.. تعرف على حالة الطقس اليوم بجنوب سيناء (صور)

هنأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أبطال المحافظة بعد تحقيق إنجاز رياضي كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة أفريقيا للمصارعة 2026، التي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا فخره بما حققه أبناء المنوفية من نتائج مشرفة.

إشادة المحافظ بالإنجاز

أكد محافظ المنوفية أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء المحافظة وقدرتهم على المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن المنوفية تظل دائمًا مصنعًا للأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، وأن صعود منصات التتويج أصبح سمة أساسية لأبنائها.

تفاصيل الميداليات المحققة

أوضح الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أبطال المنوفية حصدوا 14 ميدالية بواقع 6 ميداليات ذهبية و6 فضية وبرونزيتين، في إنجاز يؤكد ريادة المحافظة في لعبة المصارعة على مستوى القارة الأفريقية.

توزيع الإنجاز على الأندية والمشروع القومي

جاءت الميداليات بجهود مشتركة بين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي حصد النصيب الأكبر بـ8 ميداليات، إلى جانب نادي كفر المصيلحة الرياضي بـ3 ميداليات، ونادي المصرية للاتصالات بميداليتين، فيما حققت المؤسسة العسكرية الرياضية ميدالية ذهبية.

دعم الأجهزة الفنية والطبية

ثمّن المحافظ جهود الأجهزة الفنية والطبية وإدارة المشروع القومي، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة عمل متكامل بين المدربين والإداريين والدعم الطبي، إلى جانب دور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم لتحقيق هذا التفوق.

رسالة دعم مستمرة

شدد محافظ المنوفية على استمرار دعم الدولة والقيادة التنفيذية للمواهب الرياضية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل مصر ورفع اسمها في المحافل الدولية.