الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين طالب وفرد أمن داخل مول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

05:39 م 06/05/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من أفراد الأمن الإداري بأحد المولات بالقاهرة، بزعم التعدي على نجلها وإتلاف هاتفه المحمول.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بوقوع مشادة بين طالب وفرد أمن إداري داخل أحد المولات.

قرر الطالب تضرره من فرد الأمن لقيامه بمنعه من دخول المول والتعدي عليه بالسب والضرب وإتلاف هاتفه المحمول، بينما أوضح فرد الأمن أن الطالب ووالدته غادرا المول عقب ركن السيارة، ثم عاد الطالب لاحقًا بصحبة صديقه، وحدثت مشادة بعد منعه من الدخول واستخدام السيارة.

تطورت المشادة إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطرفين.

