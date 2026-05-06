يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض أبرز القرارات التي وافق عليها المجلس في اجتماعه اليوم.

ويمكنكم متابعة البث المباشر للموتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء عن طريق متابعة الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، أو من خلال خدمة البث المباشر.

أبرز قرارات الحكومة اليوم

كان مجلس الوزراء، أقر خلال اجتماعه عددًا من القرارات المهمة، من بينها الموافقة على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية.

ووافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تقديم الدعم الفني لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.

ويأتي هذا التعاقد في إطار ما يمتلكه المركز من خبرات فنية متخصصة، بما يسهم في إعداد استراتيجية محدثة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب المنظمات الدولية، بما يعزز دور الهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمستهلك المصري.

