الداخلية تحسم الجدل وتكشف حقيقة فيديو سرقة ذهب سيدة بالشرقية

كتب : علاء عمران

12:04 م 06/05/2026 تعديل في 01:35 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حسم الجدل المثار حول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله سيدة تضررها من سرقة مصوغاتها الذهبية بالشرقية، وزعمت عدم استرجاعها رغم ضبط المتهمين.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود لبلاغ سابق قُدم إلى قسم شرطة العاشر من رمضان، حيث تم ضبط مقاول تشطيبات تبين تورطه في السرقة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة والتخطيط لها.

كشفت التحريات عن تورط أفراد من عائلة المتهم في التصرف في المسروقات، حيث تم ضبط والده وشقيقه، كما تم ضبط آخرين من المتعاملين في شراء الذهب المسروق.

أسفرت الجهود الأمنية عن استعادة كافة المصوغات الذهبية المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى التحفظ على متحصلات الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

