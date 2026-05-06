كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء حسام الدح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الطلاب بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام كرباج داخل إحدى المدارس بالسويس.

مشاجرة بالكرباج بين طالبين داخل مدرسة



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بتاريخ 27 أبريل الماضي داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس بين طالبان بذات المدرسة بسبب المزاح، تطورت إلى مشاجرة. وتعدى أحدهما على الآخر باستخدام كرباج، بينما استخدم الطرف الآخر مقعدًا للدفاع عن نفسه.



تم ضبط الطالبين الظاهرين في مقطع الفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.