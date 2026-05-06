لماذا قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى تاريخي في أبريل؟

كتب : منال المصري

05:31 م 06/05/2026

البنك المركز المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أسباب ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر للشهر 44 على التوالي بنحو 179 مليون دولار خلال أبريل لتتخطى لأول مرة في تاريخها مستوى الـ 53 مليار دولار.

ارتفاع الأموال الساخنة

ارتفع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية باحتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني بنحو 160 مليون دولار خلال أبريل إلى نحو 33.26 مليار دولار تعد العامل الأساسي في إنعاش صافي الاحتياطيات الدولية لمصر.

الذهب

في نفس الوقت عاد رصيد الذهب للارتفاع بشكل طفيف خلال أبريل بقيمة 13 مليون دولار إلى 19.2 مليار دولار بعد أن هبط بنحو 2.31 مليار دولار في مارس لأول مرة منذ 8 أشهر.

بحسب البيانات أن ارتفاع رصيد الذهب جاء لزيادة القيمة حيث ظلت عدد الأونصات دون تغيير عند نحو 4.16 مليون أونصة بنهاية أبريل.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة (SDRs) باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 6 ملايين دولار إلى 554 مليون دولار.

