أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن إجمالي كميات القمح المحلي الموردة لموسم 2026 بلغ نحو 78 ألفًا و186 طنًا حتى نهاية اليوم، وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، داخل الصوامع والشون والهناجر المنتشرة بالمحافظة.

توزيع الكميات على جهات الاستلام

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن عمليات التوريد تتم عبر عدة جهات، من بينها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري، إلى جانب صوامع قصر الباسل والصوامع المعدنية، والتي استقبلت كميات كبيرة من القمح المحلي، بالإضافة إلى شونة أبشواي وصوامع طامية والهناجر في تطون ودانيال وطامية.

لجان فحص ومتابعة مستمرة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن لجان الاستلام تعمل بشكل منتظم لفحص الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تسهيل الإجراءات أمام المزارعين والموردين، وسرعة صرف المستحقات المالية دون تأخير.

الفيوم من المحافظات الرائدة في الإنتاج

وتُعد محافظة الفيوم من المحافظات المهمة في إنتاج القمح، حيث تستهدف مديرية التموين الوصول إلى أقصى طاقة استيعابية خلال ذروة الموسم، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحصول.