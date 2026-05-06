بعد زيادة أسعار الباقات.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الإنترنت على هاتفك

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات شاملة الضرائب، مع الإبقاء على ثبات سعر دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وكروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وفي السطور التالية يعرض "مصراوي" بعض النصائح لتقليل استهلاك البيانات والحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة بعد زيادة الأسعار:

1- إيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الحاجة لها والاعتماد على شبكات الواي فاي المتاحة.

2- تفعيل وضع توفير البيانات من خلال إعدادات الهاتف للحد من تشغيل التطبيقات في الخلفية.

3- منع التشغيل التلقائي للفيديوهات وتشغيلها يدويا فقط عند الاتصال بالواي فاي.

4- تقليل جودة مشاهدة الفيديوهات لتقليل استهلاك الإنترنت.

5- إغلاق بيانات الهاتف قبل النوم لتجنب الاستهلاك غير المقصود.

6- تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات.

7- استخدام نسخ خفيفة من التطبيقات مثل Facebook Lite وMessenger Lite لتوفير البيانات.

