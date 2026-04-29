إعلان

مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولي الأول لعلوم الأدوية في مايو المقبل

كتب : محمد البدري

07:00 ص 29/04/2026

مكتبة الاسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظم مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 3 إلى 4 مايو المقبل، المؤتمر الدولي الأول للجمعية الشرق أوسطية لعلوم الأدوية والعلاجيات التجريبية، وذلك بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال برامج المكتبة المتخصصة في التنمية المستدامة والبحث الأكاديمي.

مشاركة دولية واسعة لنخبة من العلماء والباحثين

يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز العلماء من إنجلترا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لمناقشة محاور علمية هامة تشمل الأدوية العصبية، والعلاج الدقيق للأورام، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى أنظمة توصيل الدواء المبتكرة، مما يجعله فرصةً لبناء شراكات بحثية عالمية ونقل الخبرات.

دعم الباحثين الشباب وتعزيز مكانة مصر العلمية

يتضمن المؤتمر جلسات لعرض الملصقات العلمية ومسابقات لأفضل الباحثين الواعدين، بهدف دعم الكوادر الناشئة في المنطقة ليكون منصةً علميةً سنويًا رفيعة المستوى، كما يأتي هذا الحدث ليؤكد مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للابتكار والتعاون العلمي الدولي في مجالات العلوم الطبية والصيدلانية والبحث العلمي المتطور.

مكتبة الإسكندرية علوم الأدوية جامعة العلمين الأكاديمية العربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس اليوم.. موجة حارة وتحذير من هذه الظاهرة
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم.. موجة حارة وتحذير من هذه الظاهرة
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
تنويه مهم من شركة المياه بشأن الاشتراكات غير المنزلية
أخبار مصر

تنويه مهم من شركة المياه بشأن الاشتراكات غير المنزلية
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"