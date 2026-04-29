تنظم مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 3 إلى 4 مايو المقبل، المؤتمر الدولي الأول للجمعية الشرق أوسطية لعلوم الأدوية والعلاجيات التجريبية، وذلك بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال برامج المكتبة المتخصصة في التنمية المستدامة والبحث الأكاديمي.

مشاركة دولية واسعة لنخبة من العلماء والباحثين

يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز العلماء من إنجلترا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لمناقشة محاور علمية هامة تشمل الأدوية العصبية، والعلاج الدقيق للأورام، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى أنظمة توصيل الدواء المبتكرة، مما يجعله فرصةً لبناء شراكات بحثية عالمية ونقل الخبرات.

دعم الباحثين الشباب وتعزيز مكانة مصر العلمية

يتضمن المؤتمر جلسات لعرض الملصقات العلمية ومسابقات لأفضل الباحثين الواعدين، بهدف دعم الكوادر الناشئة في المنطقة ليكون منصةً علميةً سنويًا رفيعة المستوى، كما يأتي هذا الحدث ليؤكد مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للابتكار والتعاون العلمي الدولي في مجالات العلوم الطبية والصيدلانية والبحث العلمي المتطور.