الإعدام يقترب.. إحالة أوراق قاتل زوجته ورضيعه بزنارة المنوفية إلى المفتي

قبل أيام، احتفلت الإسكندرية بمرور 2357 عامًا على تأسيسها، تعددت الفاعليات على مدار اليوم، إلا أن فاعلية واحدة خطفت الأنظار وتصدرت المشهد، وتحديدًا عندما وصلت موكب الاحتفال يتقدمه المحافظ والوفود الرسمية والأجنبية إلى تمثال الإسكندر الأكبر.

أحاطت أكاليل الزهور والورود من كل جانب بتمثال مؤسس عروس البحر المتوسط القابع بميدان باب شرقي وسط الإسكندرية، لتبرز جمال التمثال وتظهر دقة تصميمه، ليتسأل البعض عن هوية النحات الذي صنعه وأتقن تفاصيله لتظهر غاية في الروعة.

صنع من البرونز

ولتمثال الإسكندر الأكبر حكاية يرويها الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، قائلًا إنه من صنع النحات اليوناني كوستنتينوس باليو لوجوس.

ويشير "د.عاصم" إلى أن التمثال مصنوع من البرونز ويجسد الإسكندر الأكبر بالحجم الطبيعي وهو يمتطي جواده الأثير "بوسيفالوس"، ممسكًا بيده اليمنى تمثال معبودة النصر الإغريقية "نايكي".

هدية اليونان إلى الإسكندرية

وأوضح أنه في عام 2002 وبالتزامن مع تطوير مدينة الإسكندرية وافتتاح مكتبة الإسكندرية، أهدت جمعية الصداقة المصرية اليونانية التمثال إلى محافظة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد، أن التمثال يعد نسخة من تمثال الاسكندر الأكبر الذي يوجد في مسقط رأسه مقدونيا باليونان.

حصان شرس وعنيد

ووفقًا لما ذكره الفيلسوف والمؤرخ اليوناني بلوتارخ في كتابه " حياة الإسكندر " أُهدي والد الإسكندر، فيليب الثاني الحصان بوسيفالوس إلى ابنه الإسكندر والذي كان صبيًا آنذاك.

كان الحصان شرسًا وعنيدًا، ولم يسمح لأحد بركوبه، وتولى الإسكندر، مهمة ترويضه ولاحظ أن الحصان يخاف من ظله، فأدار رأسه برفق نحو الشمس، وتمكن من ركوبه ووضع اللجام.

سر اسم حصان الإسكندر الأكبر

ووُصف حصان الإسكندر – الذي يبرزه تمثاله الشهير في الإسكندرية- بأنه أسود اللون، وعلى جبهته نجمة بيضاء كبيرة، واسمه مُشتق من الكلمتين اليونانيتين "بوس" بمعنى ثور، و"كيفالوس" بمعنى رأس، ربما إشارةً إلى طبيعته الجامحة.

الإسكندرية لا تعتبر الإسكندر الأكبر فاتح أو غازي، بل مؤسس ومنشئ مجدها وواضع أول حروف تاريخها العريق الممتد لأكثر من 23 قرنًا من الحضارة والتواصل الإنساني.