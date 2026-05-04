أدان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الهجمات الإيرانية على مواقع مدنية بالإمارات.

وأعلن الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الإثنين، أن أمير قطر أكد لرئيس الإمارات تضامن قطر ووقوفها مع الإمارات في كل ما تتخذه لحفظ أمنها.

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.





