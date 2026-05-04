قطر تدين الهجمات الإيراني على الإمارات

كتب : وكالات

09:37 م 04/05/2026

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

أدان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الهجمات الإيرانية على مواقع مدنية بالإمارات.

وأعلن الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الإثنين، أن أمير قطر أكد لرئيس الإمارات تضامن قطر ووقوفها مع الإمارات في كل ما تتخذه لحفظ أمنها.

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا، وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



