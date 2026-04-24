شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، الجلسة الافتتاحية لاحتفالية مرور 2357 عامًا على تأسيس مدينة الإسكندرية بعنوان "الإسكندرية.. مولد مدينة عالمية"، وسط حضور رفيع المستوى لوزراء وسفراء وشخصيات عامة، لإحياء ذكرى تأسيس المدينة كاحتفالية سنوية رسمية.

منارة العقل وجسر الحضارات

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الاحتفال يمثل ميلاد فكرة العالمية التي وُلدت لتكون منارةً للعقل وجسرًا يربط حضارات الشرق بالغرب.

وأوضح أن الإسكندرية منذ تأسيسها عام 332 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر، صُممت لتكون عاصمةً للعالم بقوة العلم والفلسفة والجمال، مشددًا على أنها كانت المختبر الأول للعقل البشري، حيث وضع "إقليدس" أسس الهندسة، وأثبت "إراتوستينس" كروية الأرض، ومن ضيائها استلهم "أرشميدس" قوانينه.

رؤية استراتيجية للهوية السكندرية

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تحويل "ذكرى التأسيس" من احتفال محدود إلى احتفالية سنوية رسمية وشعبية شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة المصرية لإبراز الهوية التاريخية للمدينة بالتوازي مع الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها حاليًا، بما يحقق التكامل بين الحداثة والطابع الحضاري الفريد للمدينة الساحلية.

أصل الحكاية بين مصر واليونان

وفي سياق العلاقات الاستراتيجية، أكد السفير نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، أن الإسكندرية كانت منشأ الروابط الاستثنائية بين الشعبين، بينما لفتت الدكتورة منى حجاج رئيس جمعية الآثار بالإسكندرية إلى إنجازات علمية تاريخية بارزة للمدينة.

كما شدد أندرياس فافياديس، رئيس الجمعية اليونانية، على أن الإسكندرية "بيت للجميع" تعايش فيه المصريون واليونانيون جنبًا إلى جنب لبناء حضارة أضاءت العالم القديم.تكريمات

وعروض فنية

شهدت الاحتفالية عرض الفيلم التسجيلي "اكتشاف الإسكندرية: إمبراطورية الأفكار"، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقة الأعمال الفنية، واختتمت الفعالية بمحاضرة شرفية حول تاريخ الإسكندر الأكبر.