ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بالقاهرة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول مقاطع فيديو منشورة عبر صفحات إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب أدائها حركات وإيحاءات غير لائقة، بالمخالفة للقيم المجتمعية والآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتها وضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

وعثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على عدد من المقاطع المصورة والأدلة الرقمية التي تؤكد نشاطها في تصوير ونشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحاتها المختلفة، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وجذب عدد أكبر من المتابعين، بما يحقق لها أرباحًا مالية من خلال التفاعل والإعلانات المرتبطة بتلك المنصات.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.