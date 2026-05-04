قال الدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، إن الدولة المصرية نجحت في تأمين احتياجات مواطنيها من السلع الأساسية والاستراتيجية بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، متجاوزةً بذلك تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة واضطرابات البحر الأحمر.

وأوضح عز، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في حجم المخزون الاستراتيجي، محذرًا القلة المتلاعبة في الأسواق من الإجراءات الرادعة التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بزيادة السعات التخزينية تُرجمت إلى مشروعات قومية كبرى، منها الصوامع العملاقة للحبوب، وخزانات الزيوت، والمخازن المبردة لمختلف السلع الغذائية، مؤكدًا أن هذه البنية التحتية أنهت مشاهد أزمات البوتاجاز التي كانت تعاني منها البلاد سابقًا.

ولفت إلى أن الأرصدة الاستراتيجية الحالية تكفي لأكثر من 6 أشهر، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 أشهر في الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستباقية في إدارة الأزمات.

وكشف أن مصر استغلت أزمة انقطاع سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا لاختراق أسواق جديدة، حيث تجاوزت صادرات السلع الغذائية والحاصلات الزراعية حاجز الـ10 مليارات دولار، ما ساهم في دعم السوق المحلي وخفض الأسعار عبر تغطية تكاليف الإنتاج.

وشدد عز على أن مصر تضم نحو 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمة، الغالبية العظمى منهم وطنيون وشرفاء، بينما توجد قلة تحاول استغلال الأزمات، مؤكدًا أن الدولة "لديها أنياب" للتعامل بحسم مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسواق.