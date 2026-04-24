تصوير: حازم جودة

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، افتتاح معرض "عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)"، والذي يوثق اكتشافات أثرية نادرة تسلط الضوء على ملامح الإسكندرية القديمة.

مقتنيات نادرة وملامح الحي الملكي

واستعرض المعرض، الذي نظمه متحف الآثار بالمكتبة بالتعاون مع المعهد الهيليني لأبحاث حضارة الإسكندرية، حصاد عقدين من أعمال التنقيب بمنطقة حدائق الشلالات.

وشملت أبرز المعروضات التي يتم عرضها لأول مرة تمثالًا هلينستيًا يُرجح أنه للقائد الإسكندر الأكبر، وبقايا مبنى عام ضخم، وجزءًا من طريق روماني رئيسي، وآخر من الطريق الملكي الهلينستي، بالإضافة إلى نفق جوفي كبير، مما يقدم رؤيةً متكاملةً حول تضاريس الحي الملكي القديم.

تصريحات المحافظ ووزير التعليم العالي

وأكد المهندس أيمن عطية أن المعرض يجسد الدور الريادي لمكتبة الإسكندرية في توثيق الذاكرة الحضارية وتقديمها بصورة علمية للأجيال، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الحفائر تعزز مكانة الإسكندرية على خريطة البحث الأثري العالمي.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة بحرص المكتبة على استخدام أحدث أساليب العرض المتحفي، مؤكدًا أنها صرح ثقافي يسهم في ترسيخ الانتماء للتراث الوطني لدى مختلف الفئات العمرية.

ارتباط تاريخي بالدراسات الهيلينستية

وأوضح الدكتور أحمد زايد أن المعرض يمثل حلقةً من اهتمام المكتبة بالدراسات الهيلينستية لارتباطها الوثيق بنشأة مدينة الإسكندرية ومكتبتها التاريخية، لافتًا إلى أن المعروضات تلقي الضوء على تطور المدينة عبر مختلف مراحلها باعتبارها مدينةً متعددة الحضارات.

حضور رسمي ودبلوماسي رفيع

شهدت الجولة حضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والسفير نيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان بالقاهرة، ويوانيس بيرياكيس القنصل العام لليونان بالإسكندرية، والدكتورة منى حجاج رئيسة جمعية الآثار، والسيدة كاليوبي ليمينوس باباكوستا مديرة المعهد الهيليني، إلى جانب لفيف من السفراء والقناصل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية:

حدائق الشلالات، الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، أيمن عطية، عبد العزيز قنصوة، الإسكندر الأكبر، آثار الإسكندرية، المعهد الهيليني، الحي الملكي، أخبار الإسكندرية