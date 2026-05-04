إعلان

"كاميرات المراقبة فضحته".. حكم قضائي عاجل على متهم بسرقة شقة في أسيوط

كتب : محمود عجمي

08:46 م 04/05/2026 تعديل في 08:49 م

مجمع محاكم أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته في قضية سرقة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وقائع القضية

تعود أحداث القضية رقم 1462 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة إلى تلقي قسم شرطة أسيوط الجديدة بلاغًا يفيد قيام المتهم أحمد. ف. ح، 31 عامًا، باقتحام شقة سكنية بالمدينة وسرقة حقيبة بداخلها 50 ألف جنيه.

التحريات وضبط المتهم

كشفت تحريات المباحث، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة، عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن مسدس خرطوش محلي الصنع.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات أسيوط سرقة حيازة سلاح أسيوط الجديدة اقتحام شقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخزانة الأمريكي: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

وزير الخزانة الأمريكي: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة
رياضة محلية

"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
أخبار مصر

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
زووم

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
عاجل.. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد الإمارات
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر