قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته في قضية سرقة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وقائع القضية

تعود أحداث القضية رقم 1462 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة إلى تلقي قسم شرطة أسيوط الجديدة بلاغًا يفيد قيام المتهم أحمد. ف. ح، 31 عامًا، باقتحام شقة سكنية بالمدينة وسرقة حقيبة بداخلها 50 ألف جنيه.

التحريات وضبط المتهم

كشفت تحريات المباحث، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة، عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن مسدس خرطوش محلي الصنع.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.