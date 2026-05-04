مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد الإمارات

كتب : وكالات

09:05 م 04/05/2026

وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الأئمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نقطية بإمارة الفجيرة، وإصابة عدد من الأفراد.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات الشقيقة لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية.

كما أكدت مصر رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الأمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وحذرت مصر من تداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، مؤكدة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

زووم

