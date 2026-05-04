ضبط كمية جمبري ورنجة بالديدان قبل توزيعها بالأسواق فى الفيوم

كتب : حسين فتحي

02:09 م 04/05/2026
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في إحباط محاولة توزيع كميات من الأسماك والمكملات الغذائية الفاسدة قبل وصولها للمستهلكين.

تفاصيل الواقعة

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، بأن جرى شن حملة تموينية مكبرة استهدفت عدداً من الثلاجات والمخازن بمدينة الفيوم وتوابعها، وأسفرت عن ضبط كمية من الأسماك والجمبرى والتي تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأوضح "عبد الحفيظ" أن المضبوطات شملت، 110 كيلو جرامات من الجمبري المجمد، تبين بعد فحصه أنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط

15 كرتونة رنجة داخل إحدى الثلاجات، وبفحصها تبين أنها فاسدة تماماً وتحتوي على "يرقات وديدان"، مما يجعلها بمثابة سموم تهدد حياة المواطنين.

كما تم ضبط 47 كيلو جرام أسماك متنوعة، منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف الظاهري، وكذلك ضبط كميات من المكملات الغذائية، غير مصرح بتداولها في الأسواق ومجهولة المصدر.

كان محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، قد وجه مسئولى التموين والطب البيطرى بشن حملات موسعة لضبط السلع الفاسدة والتى تهدد حياة.

