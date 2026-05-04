قررت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك فى أول تطبيق رسمى لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة سكنة «SOKNA»، المتخصصة فى تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

وتوفي، أمس أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد معانته من انتكاسة صحية جديدة ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في باريس، وفق ما أعلن نجله وأكدت مصادر بنقابة المهن الموسيقية لمصراوي.

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن تعرض الفنان هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

وتقام صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب