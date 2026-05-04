إعلان

لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:31 م 04/05/2026

الفنان الراحل هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك فى أول تطبيق رسمى لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة سكنة «SOKNA»، المتخصصة فى تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

وتوفي، أمس أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد معانته من انتكاسة صحية جديدة ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في باريس، وفق ما أعلن نجله وأكدت مصادر بنقابة المهن الموسيقية لمصراوي.

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن تعرض الفنان هاني شاكر لانتكاسة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

وتقام صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

بينما يقام العزاء يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني شاكر نقابة الصحفيين جنازة وعزاء هاني شاكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
رياضة محلية

هل يحسمها الزمالك؟.. مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة تتويج الدوري
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

"مصراوي" يكشف تطورات ملف هيكلة قطاع الكرة داخل الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة