رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قيام إحدى سيارات الربع نقل بتحميل مجموعة من البراميل المعبأة بكميات من السولار، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك عند مدخل مدينة إدفو بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة".

ووجّه المحافظ بالتحفظ على السيارة والبراميل المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة وكل من يثبت تورطه في مخالفة الضوابط المنظمة لمنظومة تداول المواد البترولية والتزود بالوقود والمحروقات.

تشديد الرقابة على تداول الوقود

وشدد محافظ أسوان على ضرورة مواصلة الأجهزة الرقابية بمديرية التموين، بالتعاون مع الجهات المختصة، تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية لإحكام السيطرة على منظومة تداول الوقود، وضمان وصول السولار والبنزين إلى المواطنين بصورة منتظمة لتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو استغلال الدعم بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أهمية التصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع في الوقود.

مواجهة التلاعب بالمواد البترولية

وأكدت محافظة أسوان استمرار جهودها لمواجهة أي مخالفات تتعلق بتداول المواد البترولية، بما يساهم في الحفاظ على الدعم وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق، إلى جانب ضمان توفير السلع والمواد الإستراتيجية للمواطنين بصورة عادلة ومنتظمة.