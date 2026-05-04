"لو مش ليا مش لغيري".. شاب يعتدي على خطيبته بـ28 طعنة | تفاصيل وفيديو

كتب : أحمد عادل

02:35 م 04/05/2026 تعديل في 02:47 م
في أحد شوارع حي المعصرة بالقاهرة، لم تكن "شهد" تتوقع أن عودتها إلى منزلها ستتحول إلى لحظة مأساوية، بعد تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض على يد خطيبها عقب قرارها فسخ الخطبة.

تفاصيل الواقعة

كانت الفتاة تسير كعادتها بعد يوم عمل في أحد المطاعم القريبة من منزلها، بينما كانت خلافاتها مع خطيبها قد وصلت إلى طريق مسدود، ما دفعها لاتخاذ قرار إنهاء العلاقة.

وبمجرد دخولها العقار الذي تقيم فيه، تفاجأت بخطيبها يهاجمها، حيث كتم أنفاسها واعتدى عليها بسلاح أبيض، موجهًا لها 28 طعنة متفرقة في أنحاء الجسد، مرددًا:
"لو مش ليا مش هتبقي لغيري".

محاولة هروب وإنقاذ الضحية

فرّ المتهم من مكان الواقعة، بينما كانت المجني عليها تصرخ بصوت مكتوم، حتى عثر عليها أحد الجيران، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

جراحة دقيقة لإنقاذ حياتها

وخضعت "شهد" لعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة متواصلة، نجح خلالها الفريق الطبي في إنقاذ حياتها، واستخراج السكين من الجمجمة، إلى جانب علاج إصابات خطيرة شملت جروحًا قطعية في الوجه، وقطعًا في أوتار الذراع الأيمن، وطعنات متفرقة بالجسد.

شهادة الأسرة والتحقيقات

وقال والد المجني عليها في بث مباشر: إن المتهم كان قد خطب ابنته لمدة 3 سنوات، وتمت الخطبة بشكل ودي، إلا أنه بدأ في تهديدها بنشر صور شخصية قبل تنفيذ الاعتداء.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم خلال ساعات من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

