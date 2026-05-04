حادث مروع منتصف الليل.. تصادم بين تريلا ونقل على الطريق الأوسطي دون وفيات-

في أحد شوارع حي المعصرة بالقاهرة، لم تكن "شهد" تتوقع أن عودتها إلى منزلها ستتحول إلى لحظة مأساوية، بعد تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض على يد خطيبها عقب قرارها فسخ الخطبة.

تفاصيل الواقعة

كانت الفتاة تسير كعادتها بعد يوم عمل في أحد المطاعم القريبة من منزلها، بينما كانت خلافاتها مع خطيبها قد وصلت إلى طريق مسدود، ما دفعها لاتخاذ قرار إنهاء العلاقة.

وبمجرد دخولها العقار الذي تقيم فيه، تفاجأت بخطيبها يهاجمها، حيث كتم أنفاسها واعتدى عليها بسلاح أبيض، موجهًا لها 28 طعنة متفرقة في أنحاء الجسد، مرددًا:

"لو مش ليا مش هتبقي لغيري".

محاولة هروب وإنقاذ الضحية

فرّ المتهم من مكان الواقعة، بينما كانت المجني عليها تصرخ بصوت مكتوم، حتى عثر عليها أحد الجيران، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

جراحة دقيقة لإنقاذ حياتها

وخضعت "شهد" لعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة متواصلة، نجح خلالها الفريق الطبي في إنقاذ حياتها، واستخراج السكين من الجمجمة، إلى جانب علاج إصابات خطيرة شملت جروحًا قطعية في الوجه، وقطعًا في أوتار الذراع الأيمن، وطعنات متفرقة بالجسد.

شهادة الأسرة والتحقيقات

وقال والد المجني عليها في بث مباشر: إن المتهم كان قد خطب ابنته لمدة 3 سنوات، وتمت الخطبة بشكل ودي، إلا أنه بدأ في تهديدها بنشر صور شخصية قبل تنفيذ الاعتداء.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم خلال ساعات من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها