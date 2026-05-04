غابوا وقت النوبتجية.. إحالة 12 طبيبًا وتمريضًا بمستشفى السادات للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

02:01 م 04/05/2026

قرر ممدوح صالح مرزوق رئيس مركز ومدينة السادات اليوم الإثنين إحالة 12 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بمستشفى السادات المركزي إلى الشؤون القانونية للتحقيق، عقب جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة مفاجئة تكشف المخالفات

رصدت الجولة عدم تواجد عدد من الأطباء وأفراد التمريض خلال فترة النوبتجية الرسمية، بما يمثل تقصيرًا واضحًا في أداء مهامهم الوظيفية، وعلى الفور حرر محضر إثبات حالة بالواقعة.

إجراءات حاسمة

وجه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الخدمية وخاصة القطاع الصحي.

"صحة المواطن خط أحمر"

أكد ممدوح مرزوق أن الجولات المفاجئة مستمرة بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، مشددًا على أن صحة المواطن لا تحتمل أي تهاون، مع التصدي بكل حزم لأي تقصير يؤثر على جودة الخدمات الطبية.

دعم الملتزمين

أشار إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر الملتزمة داخل المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مدينة السادات ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات.

