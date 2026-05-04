المصباح الشقي يدخل الخدمة.. تشغيل جهاز جديد بعيادات التأمين الصحي في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:51 م 04/05/2026

أعلنت هيئة التأمين الصحي بالمنوفية اليوم الإثنين تشغيل جهاز "المصباح الشقي" لأول مرة داخل عيادة أبو بكر الصديق بمدينة شبين الكوم، في خطوة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية وتطوير خدمات طب العيون.

جهاز متطور لفحص العين

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية أن جهاز المصباح الشقي يُستخدم في الفحص الدقيق للجزء الأمامي من العين، بما يشمل الجفون وملتحمة العين والقرنية والخزانة الأمامية، بالإضافة إلى تشخيص حالات المياه البيضاء.

تشخيص الشبكية وقياس الضغط

أشار إلى أن الجهاز يتيح كذلك فحص الجزء الخلفي من العين لتقييم الشبكية والعصب البصري، فضلًا عن استخدامه في قياس ضغط العين، ما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين دقة التشخيص.

تطوير مستمر للخدمات

أكد مدير عام التأمين الصحي حرص المنظومة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، وتوفير أحدث الأجهزة لدعم جودة الرعاية الصحية.

دعم وتوجيهات

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، في إطار خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

