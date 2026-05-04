الدقهلية تقترب من 75 ألف طن.. انتظام توريد القمح بالصوامع ومواقع التخزين

كتب : رامي محمود

01:04 م 04/05/2026

القمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية استمرار متابعة منظومة توريد القمح المحلي، مع تعزيز انتظام العمل داخل جميع مواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة، بالتزامن مع موسم توريد القمح لعام 2026.

وشهدت مواقع الاستلام جولات ميدانية مكثفة أجراها المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه المهندس سامي إبراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من جاهزية مواقع التخزين لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين دون أي معوقات.

متابعة مستمرة داخل الصوامع

وأكد وكيل وزارة التموين أن جميع مواقع التخزين تعمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى استمرار عمل اللجان المختصة على مدار اليوم لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق أعلى معدلات استلام ممكنة خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن بلغ 74 ألفًا و410 أطنان، ما يعكس نجاح منظومة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة.

أسعار توريد القمح بالدقهلية

وأشار إلى أن الدولة حرصت على دعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال تحديد أسعار مناسبة لتوريد المحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وجاءت الأسعار كالتالي:

2500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط
2450 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23 قيراط
2400 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5 قيراط

المحافظ يوجه بتكثيف المتابعة

ومن جانبه، شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على أهمية تقديم الدعم الكامل للمزارعين وتسهيل إجراءات التوريد، بما يضمن تحقيق أكبر معدلات استلام للأقماح المحلية خلال الموسم.

كما وجّه المحافظ بتكثيف أعمال غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة المركزية بمديرية التموين والغرف الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه العمل داخل الصوامع ومواقع التخزين.

القمح الدقهلية التموين

