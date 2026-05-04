كشفت السفيرة أنجيلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن إجمالي استثمارات الاتحاد في مدينة الإسكندرية بلغت 1.1 مليار يورو، مؤكدةً أن هذه الاستثمارات طويلة الأمد وتتركز في 3 قطاعات استراتيجية هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم البنية التحتية وتعزيز مكانة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته السفيرة اليوم الإثنين، على هامش جولة أجرتها لمدينة الإسكندرية استمرت يومين.

طفرة قياسية في الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية والقطاع الزراعي

وأكدت إيخهورست وجود طفرة التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، حيث تضاعفت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات لتصل إلى 12 مليار يورو حاليًا، مقارنةً بـ 6.4 مليار يورو سابقًا.

وتابعت أن الصادرات الزراعية سجلت نموًا قياسيًا بلغ 3.5 مرة لترتفع من 700 مليون يورو إلى 2.5 مليار يورو، فيما حقق التبادل التجاري في قطاع الخدمات (السياحة والنقل) فائضًا لصالح مصر قدره 2.6 مليار يورو في عام 2024.

ارتقاء التعاون السياسي مع الجامعة العربية والتحضير لاجتماع وزاري

وعلى الصعيد السياسي، أكدت السفيرة أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وصل إلى "مستوى ثانٍ" أكبر، حيث تجرى حاليًا اجتماعات تحضيرية لعقد اجتماع رسميًا على مستوى وزراء خارجية الطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية.

وشددت على حاجة العالم اليوم لمزيد من التنسيق الأمني والسياسي، فيما أشادت بمكانة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كصرح فريد تأسس تحت مظلة الجامعة العربية.

تمويل مشروعات النقل الكبرى بالإسكندرية

واستعرضت السفيرة مستجدات المشروعات الجارية بالإسكندرية، وفي مقدمتها "مترو أبو قير" و"ترام الرمل"، موضحةً أن الاتحاد يقدم تمويلات في شكل منح بينما يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقروض ميسرة.

وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك فرصةً للعب دور "نقطة الاتصال" المركزية بين أوروبا وأفريقيا، مما يتطلب وضع مخطط عام شامل لتطوير هذا الدور، مع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابًا على حياة المواطنين والحفاظ على الهوية السكندرية.

600 مليون يورو لدعم ملف الهجرة وتحسين جودة الحياة

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أوضحت إيخهورست أن إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بلغ نحو 600 مليون يورو خلال السنوات الست الأخيرة، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية تضطلع بمسؤولية كبيرة في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

وأثنت السفيرة على الدور المصري في توفير الخدمات لتحسين جودة حياتهم، مؤكدةً أن هذا الملف يعد من أهم أولويات التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم المساعدات اللازمة.



رؤية شاملة لتنشيط السياحة ومستقبل الطاقة المتجددة والرقمنة

واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على ضرورة تبني نظرة كاملة لتطوير السياحة في الإسكندرية عبر تحسين الفنادق والطرق، معلنةً استعداد الاتحاد لتقديم دفعة قوية لهذا القطاع، خاصةً بعد استقبال الميناء 4 سفن سياحية كبرى في أبريل الماضي.

كما شددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام للمحافظة.