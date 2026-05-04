شهد إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حفل ختام الأنشطة المدرسية الذي أقيم بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، بحضور اللواء إيهاب مكاوي سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، بينهم الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم، وسامي الجندي مدير الشئون التنفيذية بمديرية التعليم، وأحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية.

فقرات وطنية واستعراضات طلابية

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه تقديم ملحمة وطنية بعنوان "سيناء يا أرض البطولات"، إلى جانب فلكلور بدوي باسم "مصر أم النيل"، ثم استعراضات وطنية وفرعونية لطلاب رياض الأطفال نالت إشادة الحضور.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمستوى المتميز للطلاب، وحماسهم خلال الفقرات والاستعراضات الوطنية، موجهاً بصرف مكافآت للطلاب المشاركين في العروض تقديرًا لجهودهم.

افتتاح معرض الأنشطة الطلابية

كما افتتح المحافظ معرض ختام الأنشطة الطلابية، وتفقد أركانه المختلفة، مستمعًا إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الفنية والمجسمات والمشروعات التي نفذها الطلاب، مشيدًا بقدراتهم الإبداعية وتنوع المعروضات.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن المعرض يضم أعمال مدارس إدارة الطور التعليمية، ويتضمن ركن التربية الفنية الذي يشمل مجسمات فنية وأعمالًا تعبر عن البيئة البدوية، إلى جانب رسومات للطلاب الموهوبين تتناول القضايا المجتمعية والمشروعات القومية.

مجسمات للمشروعات القومية

وأوضحت أن ركن التربية الاجتماعية يضم مجسمات لعدد من المشروعات القومية التي جرى تنفيذها على أرض جنوب سيناء، مثل جامعة الملك سلمان، ومتحف شرم الشيخ، ومحطات التحلية، والتجمعات التنموية.

وأضافت أن ركن المكتبات يضم مطويات وأبحاثًا ومقالات ومجسمات متنوعة، بينما يحتوي ركن الاقتصاد المنزلي على مشغولات تمزج بين الحضارة الفرعونية والتراث السيناوي، إلى جانب مفروشات وإكسسوارات وأعمال يدوية من الخرز.

وأشارت إلى أن المعرض يضم أيضًا ركن الزراعة، وركن المجال الصناعي، بالإضافة إلى بانوراما للتربية النفسية تتضمن هدايا وأنشطة للتوعية بأهمية الصحة النفسية.