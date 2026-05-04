سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت"

ظهرت سيدة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستغيث من تعرضها لسرقة سيارتها أثناء توقفها بمنطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.

وقالت السيدة في الفيديو: "مرور القاهرة فين؟ وحكومة القاهرة فين؟ عربيتي كانت واقفة في رمسيس واتسرقت مني".

تفاصيل ملكية السيارة

وأوضحت أنها اشترت السيارة من تاجر في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وسددت جزءًا من قيمتها. وأضافت أن شقيقها قام بركن السيارة في منطقة رمسيس لبضع دقائق فقط، وعند عودته لم يجدها.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بسرعة فحص الواقعة وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

