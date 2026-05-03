ضبط 30 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالإسكندرية - صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:20 م 03/05/2026 تعديل في 04:20 م
    أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة
    أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة
    أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 30 طنًا من الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين، استهدفت مكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستخدام.

مداهمة منشأة غير مرخصة تعيد تدوير الكيماويات الزراعية

وأسفرت الحملة التي نفذت بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تبين حيازتها لكميات ضخمة من الأسمدة والمبيدات الحشرية التي لا تمتلك إفراجًا جمركيًا للمواد الخام، مما يشير إلى دخولها البلاد بطرق غير قانونية.


تلاعب بتواريخ الصلاحية وإحالة المخالفين للتحقيق

وتبين قيام القائمين على المنشأة بإعادة كتابة تواريخ الصلاحية على المواد المنتهية، بقصد طرحها في الأسواق مرةً أخرى.

ووجه المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على كافة السلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لإحالتها للنيابة العامة.

تواصل الحملات الرقابية لضبط الأسواق بمدينة الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تشنها المديرية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة، مشدداً على استمرار الرقابة الصارمة على المنشآت الصناعية والتجارية لضمان سلامة المدخلات الزراعية وحماية الاقتصاد القومي.

