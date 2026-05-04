تعليم سوهاج يطلق مبادرة لتوفير سماعات أذن مجانية للطلاب ضعاف السمع

كتب : عمار عبدالواحد

01:48 م 04/05/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تستهدف توفير سماعات أذن طبية بالمجان للطلاب ضعاف السمع بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوسيع مظلة الدعم وتعزيز الرعاية داخل المنظومة التعليمية.

تأتي المبادرة تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وأسامة حمدان وكيل المديرية، وبالتعاون مع إحدى الجهات الداعمة المتخصصة، بهدف دعم الطلاب من الفئات الأولى بالرعاية وتحسين فرصهم التعليمية.

آلية التنفيذ والفئات المستهدفة

تستهدف المبادرة الطلاب ضعاف السمع في مراحل التعليم المختلفة (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، حيث سيتم استقبال الطلبات من خلال الإدارات التعليمية، على أن تتولى لجنة متخصصة فحص الحالات وإجراء التقييمات اللازمة لتحديد المستحقين وتسليمهم السماعات الطبية مجانًا.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت المديرية عددًا من المستندات اللازمة للاستفادة من المبادرة، تشمل صورة شهادة ميلاد الطالب صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مستند يثبت الحالة الاجتماعية (حيازة زراعية – برنت معاش – بحث اجتماعي)، مقياس سمع حديث لا يتجاوز 3 أشهر.

موعد وطريقة التقديم

أوضحت مديرية التعليم أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الأحد 17 مايو 2026، ويتم تسليم المستندات إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب (قسم المشاركة المجتمعية)، تمهيدًا لفحصها من قبل اللجنة المختصة.

وسائل التواصل والاستفسار

للاستفسار، يمكن التواصل مع الأستاذ محمد الرشيدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الرقم: 01140309933.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج استمرارها في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير بيئة تعليمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

سوهاج التربية والتعليم ذوي الهمم

