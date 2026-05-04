أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأوضح الوزير أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره، مثلَي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي القرار في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتماشى مع ما ورد في قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات الرسمية، والذي نص على اعتبار عيد العمال إجازة مدفوعة الأجر مع إمكانية استبدال يوم آخر بها لتحقيق توحيد الإجازات على المستوى القومي.

وأكدت وزارة العمل أنها أرسلت كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026 إلى الجهات المختصة، للتأكيد على تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، وضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيقه.