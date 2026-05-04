شهدت محافظة أسوان، اليوم الإثنين، تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، وسط أجواء معتدلة وسماء صافية، بعد موجة من التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة أمس وأدت إلى وقف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر.

وسجلت درجات الحرارة في أسوان اليوم 33 درجة مئوية للعظمى و18 درجة للصغرى، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما ساهم في تلطيف الأجواء ودفع المواطنين والزائرين للاستمتاع بالطقس المعتدل.

انتعاشة سياحية بالمناطق الأثرية

وشهدت المحافظة تدفق أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة عبر رحلات الفنادق العائمة التي تعمل بين الأقصر وأسوان، حيث حرص الزوار على استغلال تحسن الطقس لزيارة المزارات السياحية والأثرية الشهيرة بالمحافظة.

وأكد عدد من العاملين بالقطاع السياحي أن الأجواء الحالية تعد من أفضل الفترات المناسبة لتنشيط الحركة السياحية، في ظل اعتدال درجات الحرارة وصفاء الأجواء.

وقف الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

وكانت محافظة أسوان قد شهدت أمس حالة من عدم الاستقرار في الطقس، صاحبتها رياح وأتربة، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار بوقف حركة الملاحة النهرية مؤقتًا في نهر النيل وبحيرة ناصر حفاظًا على سلامة المواطنين والوحدات النهرية.