رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات في بني سويف

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حالة من سوء الأحوال الجوية، تزامنًا مع نشاط ملحوظ للرياح، ما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر على طول الشاطئ.

رياح قوية وأمواج مرتفعة

ونتج عن الرياح النشطة اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ، حيث اقترب مستوى المد المرتفع من الكراسي والشماسي بطول الشاطئ.

متابعة مستمرة للأجهزة التنفيذية

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة تطورات الحالة الجوية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن سوء الطقس.