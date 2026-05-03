ضبط لحوم فاسدة وأحشاء مفرومة قبل تصنيعها حواوشي ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:47 م 03/05/2026
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد ١
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد٢
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد٤
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد٥
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد٣
    لحوم فاسدة داخل معمل في بورسعيد٦

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الأحد، معملًا لإعداد اللحوم الفاسدة المستخدمة في تصنيع الحواوشي، قبل طرحها للبيع بالأسواق، وذلك ضمن حملات الرقابة المكثفة لحماية صحة المواطنين.

حملة رقابية موسعة

وأسفرت حملة رقابية مكبرة عن ضبط 122.300 كيلو جرام من اللحوم المفرومة المتبلة الفاسدة، إلى جانب دهون وأحشاء داخل معمل مجهول الهوية، دون أي بيانات توضح المصدر أو تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية.

روائح كريهة تكشف المخالفة

وأكدت المديرية، في بيان لها، على أن المضبوطات كانت تنبعث منها روائح كريهة تدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما استدعى التحفظ الفوري عليها ومنع تداولها بالأسواق.

إعداد حواوشي غير صالح

كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الفشة المطهية مجهولة المصدر، في محاولة لاستخدامها في إعداد منتجات غذائية غير صالحة، من بينها الحواوشي.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

