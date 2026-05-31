حمو بيكا يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بالإسكندرية - فيديو وصور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:12 م 31/05/2026
    عزاء والد حمو بيكا (3)
    عزاء والد حمو بيكا (2)
    عزاء والد حمو بيكا (4)
    عزاء والد حمو بيكا (6)
    عزاء والد حمو بيكا (5)
    عزاء والد حمو بيكا (8)
    عزاء والد حمو بيكا (7)

بدأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا تلقي واجب العزاء في والده، مساء اليوم الأحد، داخل سرادق أقيم بالشارع الجديد بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي محافظة الإسكندرية.

سرادق عزاء والد حمو بيكا

وأقام حمو بيكا سرادق عزاء كبير في المنطقة المشار إليها لاستقبال المعزيين، وذلك عقب الانتهاء من دفن والده ظهر اليوم بمقابر الأسرة في مدافن العمود بمنطقة كرموز.
وشهد السرادق توافد عدد من الأصدقاء والأقارب لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة في الفقيد.

حضور فني في الجنازة

وكان قد شارك في جنازة والد حمو بيكا عدد من المطربين الشعبيين بمسجد العمري بمنطقة كرموز، من بينهم أحمد شيبة، ورضا البحراوي، ومحمود الليثي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وفاة والد حمو بيكا

وتوفي والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نعي مؤثر من حمو بيكا

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه بوالده وعلّق قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور”.

رسائل مواساة من الجمهور

وتلقى حمو بيكا العديد من رسائل المواساة من جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء للفقيد بالصبر والمغفرة.

تعاون فني مرتقب

وعلى الجانب الآخر، كان حمو بيكا يستعد لخوض تجربة غنائية جديدة من خلال ديو يجمعه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، تم التحضير له داخل أحد الاستوديوهات، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

عزاء والد حمو بيكا حمو بيكا البيطاش

