شُيعت جنازة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد العمري بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، بمشاركة العشرات من أسرته وأقاربه.

صلاة الجنازة على والد حمو بيكا

وأدُيت صلاة الجنازة على الراحل قبل أن ينقل الجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدافن العمود، فيما من المقرر أن يتلقى حمو بيكا العزاء مساء اليوم في منطقة البيطاش بالإسكندرية.

وفاة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا

كان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، توفى أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حمو بيكا ينعى والده

وشارك حمو بيكا جمهوره الخبر من خلال منشور عبر حسابه، ونشر صورة تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".

الجمهور يواسي حمو بيكا

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي حرص على مواساته:" الف رحمة، ربنا يغفرله، ربنا يصبركم، رحل في أيام جميلة".

ديو يجمع حمو بيكا وعبد الباسط حمودة

وعلى الجانب الآخر، كان يستعد مؤدي المهرجانات حمو بيكا لخوض تجربة غنائية جديدة، من خلال ديو جديد يجمعه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، حيث ظهر داخل أحد الاستوديوهات أثناء التحضير للأغنية الجديدة، المقرر أن ترى النور رسميًا مع بداية شهر يونيو المقبل.